Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: von Bremse abgerutscht - 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Wielandstraße in Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt. Der Mann wollte in eine Tiefgarage einfahren und rutschte hierbei vermutlich vom Bremspedal ab. In der Folge trat er auf das Gaspedal und prallte mit dem PKW gegen die Hauswand des zur Garage gehörenden Gebäudes. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

