POL-FR: Rheinfelden: 54-Jähriger zerkratzt am helllichten Tag ein Auto - Polizei sucht einen Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 54-jähriger Mann zerkratzte am Donnerstag, 11.11.2021, gegen 14.30 Uhr, mit einem Schlüssel die Fahrertür und den Kotflügel eines in der Hebelstraße geparkten weißen Ford Mondeo. Er rechnete wohl nicht damit, dass sich in dem Mondeo zwei Personen befanden, welche den 54-Jährigen ansprachen. Er wollte flüchten, kam aber nicht weit, da er gegen eine geöffnete Fahrzeugtür eines anderen geparkten Autos rannte und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 54-Jährige leichtere Verletzungen zu. Der Sachschaden am Ford Mondeo wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Während der Sachverhaltsaufnahme verließ der Fahrer des Autos mit der geöffneten Tür die Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun diesen Fahrer als Zeugen. Er möge sich bitte beim Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, melden.

