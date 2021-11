Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch kam es am Donnerstag, 11.11.2021 im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:05 Uhr. Ziel war die aufgrund Hanglage ebenerdig gelegene Untergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hangstraße. Durch Aufhebeln sowie Aushängen des Schlafzimmerfensters konnte Unbekannter Täter in die Wohnung gelangen und durchwühlte hier sämtliche Schränke und Schubladen der gesamten Wohnung. Das Diebesgut beschränkt sich zum derzeitigen Zeitpunkt auf etwa 80 - 100 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621/176-0 oder unter der E-Mailadresse loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de entgegen.

