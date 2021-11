Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfall aufgrund defekter Lenkung

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund technischer Defekte soll es am Donnerstag, 11.11.2021 gegen 21:40 Uhr in der Straße Im Ölgarten gekommen sein. Der Fahrer eines PKWs befuhr die Straße Im Ölgarten in Richtung der Straße Steingarten. In einer Rechtskurve soll die Lenkung des PKWs versagt haben, wobei der 54-Jährige mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß parkierten VW-Camper. Verletzt wurde der 54-Jährige nicht, sein PKW musste allerdings abgeschleppt werden, der verursachte Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

