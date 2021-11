Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer kommt von Straße ab

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.11.2021, gegen 18:00 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der L 155 zwischen Niederwihl und Rüsswihl von der Straße abgekommen. Das Auto des 24-jährigen war gegen eine Böschung geprallt und blieb schwer beschädigt liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Alcomatentest ergab rund 1,7 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell