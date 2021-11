Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorrollerfahrer stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.11.2021, gegen 16:20 Uhr, ist ein Motorrollerfahrer auf einem landwirtschaftlichen Weg nahe Weilheim-Bannholz schwer gestürzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 45-jährige mit seinem kleinen Motorroller alleinbeteiligt auf einem abschüssigen Streckenabschnitt zu Fall. Forstarbeiter wurden auf den Unfall aufmerksam und leisteten erste Hilfe. Der Motorrollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Der Motorroller wurde leicht beschädigt. Die Ermittlungen zu genauen Unfallursache dauern an.

