Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Heimsheim: Unfallflucht mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 7:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 25-jähriger Fiat-Fahrer war auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung München unterwegs, als ein bislang unbekannter PKW-Lenker von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte. Mutmaßlich hatte der Unbekannte den Fiat-Fahrer übersehen. Der 25-Jährige musste hierauf nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fiat und dem BMW kam. Im Anschluss prallte der Fiat gegen die linksseitig verlaufende Betonleitwand. Der Unbekannte, der ein türkisblaues BMW-Cabrio mit Balinger Kennzeichen (BL-) gefahren haben soll, machte sich unbeirrt aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell