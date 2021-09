Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Einbruch in Wohnhaus

Andervenne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Donnerstag in ein Wohnhaus mit angrenzenden Lagerräumen an der Kirchstraße eingedrungen. Was sie genau erbeutet haben, ist bislang nicht abschließend geklärt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell