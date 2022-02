Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Jugendliche von 65-Jähriger attackiert

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich eine 65-Jährige, die am Mittwochmorgen in der Leonberger Straße in Eltingen eine 17 Jahre alte Schülerin angriff. Die 17-Jährige befand sich gegen 07:25 Uhr auf dem Weg zur Schule, als die Frau sie plötzlich anschrie und ihr mutmaßlich ohne Grund eine Handtasche auf den Kopf schlug. Die Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt und meldete den Vorfall sofort persönlich bei dem nahegelegenen Polizeirevier. Die Polizei fahndete nach der Tatverdächtigen und konnte diese kurz darauf feststellen. Die 65-Jährige, die bereits polizeibekannt ist, wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

