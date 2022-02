Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. Hemsbach/A5: Lkw-Vollbrand; A5 Richtung Frankfurt voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Hemsbach/A5 (ots)

Wegen des Vollbrandes eines Lkw, vermutlich 7,5 Tonnen, im Bereich der Gemarkung Hemsbach, kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach, ist die A5 in Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt. Aufgrund des Brandausmaßes und der dadurch bedingten starken Sichtbehinderung in beide Richtungen, ist auch eine Vollsperrung der A5 in Richtung Süden, ab der Anschlussstelle Heppenheim, derzeit in der Vorbereitung. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

