Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Räder an abgestellten Auto gestohlen - wer hat Verdächtiges beobachtet?

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 29.01.2022 und Montag, 31.01.2022 entwendeten unbekannte Täter an einem Auto in Wiesloch alle vier Räder. Die Unbekannten unterlegten den Hyundai Tucson, der auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt im Eichelweg abgestellt war, und montierten aller vier Räder ab. Bei den Rädern handelte es sich um Sommerreifen der Marke Continental, die auf Alufelgen aufgezogen waren. Der entstandene Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell