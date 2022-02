Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: nach Randale im Beruflichen Schulzentrum vier Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Gegen vier Tatverdächtige im Alter von 16, 23 und 24 Jahren ermittelt das Polizeirevier Leonberg nachdem am Abend des 15. Februar im Beruflichen Schulzentrum im Fockentalweg in Leonberg randaliert und ein beträchtlicher Sachschaden hinterlassen worden war (wir berichteten am 16. Februar). Akribische Ermittlungen, die unter anderem auch auf Zeugenaussagen basierten, brachten die Ermittlerin und ihre Kollegen auf die Spur des 16 Jahre alten Mädchens, des 23-Jährigen und der beiden 24 Jahre alten Männer. Am gestrigen Mittwoch wurden sie im Schulzentrum, das sie alle selbst besuchen, mit den Vorwürfen konfrontiert. Im weiteren Verlauf wurden die von ihnen bewohnten Räume durchsucht. Mögliche Tatkleidung, sowie Handys und weitere tatrelevanten Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen waren auch zwei weitere 19-Jährige in den Fokus der Beamten geraten. Deren Wohnungen wurden zwar durchsucht, letztlich ergab sich jedoch kein weiterer Tatverdacht gegen sie und die Ermittlungen in ihre Richtung wurden eingestellt. In wie weit die vier weiteren Personen, die am Abend des 15. Februar im Anschluss an die Sachbeschädigung aufgrund einer vermeintlichen Schlägerei gemeldet worden waren, ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Drei dieser Personen, ein 19-, ein 20- und ein 25-Jähriger waren im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahe des Krankenhauses kontrolliert worden.

