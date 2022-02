Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Lenkrad aus BMW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Seitenscheibe eines in der Weinstraße in Asperg geparkten BMW ein und demontierte das Lenkrad. Zudem entwendete er Bargeld aus einem Geldbeutel, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand. Weder der Sachschaden noch der Wert des Diebesguts sind derzeit bekannt. Der Polizeiposten Asperg bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07141 150017-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell