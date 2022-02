Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 08.02.2022, brachen Unbekannte gegen 01:00 Uhr in einen Firmenkomplex in der Benzstraße in March-Hugstetten ein. Polizeilichen Ermittlungen zufolge gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäudeinnere. Auch an einer Eingangstür waren Hebelspuren festzustellen. Zum möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keinerlei Informationen vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten March unter der Telefonnummer 07665-934293 oder beim Polizeirevier Breisach unter 07667-91170 zu melden.

