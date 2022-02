Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rennrad

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich in Bötzingen ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 54-jährige Fahrer eines Transporters wollte aus der Handwerksgasse nach links auf die Bergstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, bergabwärts fahrenden Rennradfahrer. Der 25-jährige Radfahrer prallte gegen die Fahrertür des Transporters und wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Schnittverletzungen, da die Fensterscheibe der Tür durch den Aufprall zersplitterte.

