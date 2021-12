Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Entwendeter Porsche 911 Carrera Oldtimer Cabrio aufgefunden

Hannover (ots)

Ein Spaziergänger hat den von uns veröffentlichten Zeugenaufruf gelesen und mitgeteilt, den Pkw gestern, 19.12.2021, in Empelde, Am See, gesehen zu haben. Dort wurde der Porsche von der Polizei heute sichergestellt. /desch

Die Originalpressemitteilung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5103974

