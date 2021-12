Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Porsche 911 Carrera Oldtimer Cabrio aus Tiefgarage im Ihme-Zentrum entwendet

Hannover (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.12.2021, 15:00 Uhr und Sonntag, 19.12.2021, 11:00 Uhr ist ein Porsche 911 Carrera Oldtimer Cabrio aus der Tiefgarage des Ihme-Zentrums in Linden-Mitte entwendet worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können.

Am Sonntagmittag zeigte der Eigentümer eines Porsche 911 Carrera Oldtimer Cabrios einen Diebstahl seines Fahrzeugs an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde dieses in der Zeit zwischen Samstag, 18.12.2021, 15:00 Uhr und Sonntag, 19.12.2021, 11:00 Uhr aus der 2. Ebene der Tiefgarage des Ihme-Zentrums in Linden-Mitte entwendet. Dabei war die Garage durch eine Schranke gesichert, die lediglich durch eine Zugangskarte geöffnet werden kann. Der Porsche ist aus dem Baujahr 1984 und "Himmelblau" lackiert. Außerdem weist das Fahrzeug einen Schnitt am Kunststoffheckfenster auf.

Personen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder Verbleib des Porsche machen können, melden sich bitte telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter 0511 109-5222. /desch, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell