Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Rassistische Beleidigung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 08.02.2022, gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich der Hof-Apotheke in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einem im Rollstuhl sitzenden 58-Jährigen und einem bislang unbekannten älteren Mann.

Im weiteren Verlauf habe der älteren Mann eine Schlagbewegung in Richtung des Rollstuhlfahrers angetäuscht und ihn sehr lautstark rassistisch beleidigt.

Anschließend setzte er seinen Weg in unbekannte Richtung fort.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur gesuchten Person geben können.

Der gesuchte Mann kann vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 70 Jahre alt - ca. 170 cm groß - ca. 90 Kg schwer - bekleidet mit einer schwarzen Mütze, dunklen Jacke, blauen Jeanshose - er trug eine schwarze Hornbrille mit etwas dickeren Gläsern - wurde vom Rollstuhlfahrer als "Osmane" beschrieben

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell