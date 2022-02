Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Auseinandersetzung auf der Straße - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in der Hauptstraße von Murg am Mittwoch, 09.02.2022, kurz nach 17:00 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Mehrere sich bekannte Personen waren in Streit geraten. Es kam auf der Straße zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten, wobei keiner der Beteiligten ernstlich verletzt wurde. Ein 35-jähriger Mann wurde der Örtlichkeit verwiesen. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen dieses Vorfalls, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

