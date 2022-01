Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: 18-Jähriger verlor aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich mehrmals

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Straße "Tütingen" aus Ueffeln kommend in Richtung Ankum unterwegs. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor der junge Mann, unweit des Kapellenwegs, die Kontrolle über den Renault Clio, sodass er im Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern geriet und zunächst gegen einen Leitpfosten fuhr. Im Nachgang prallte der Wagen gegen einen bezäunten Erdhügel und kollidierte anschließend mit einem Findling, einem Gebüsch und einem Straßenschild. Aufgrund dessen überschlug sich der Kleinwagen mehrmals und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Steinfurter konnte sich selbstständig aus dem Auto retten und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, sodass er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren wurde. Der Unfallwagen erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt.

