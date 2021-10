Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Fahrzeughalle des Bauhofs

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter drangen am 27.10.2021, gegen 01:50 Uhr, gewaltsam auf das Gelände des Bauhofs in der Hans-Böckler-Straße ein und von dort in die Fahrzeughalle. Dort wurden mehrere Fahrzeuge geöffnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Die Ermittlungen bezüglich eines Entwendungsschadens und der Täter dauern an. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

