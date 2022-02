Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Skaterpark immer wieder Ziel von Attacken

Ludwigsburg (ots)

Seit September vergangenen Jahres wird der Skaterpark in der Fuchshofstraße in der Ludwigsburger Oststadt immer wieder Ziel von größeren und kleineren Attacken. Ende September 2021 übersprühten unbekannte Täter mehrere neuwertige und künstlerische Graffiti mit blauer Farbe (wir berichteten bereits am 29.09.2021). Etwa vier Monate danach, zwischen dem 22. und dem 24. Januar dieses Jahres, wurde ein Lagerraum, der in der Halfpipe integriert ist, aufgebrochen. Entwendet wurde jedoch nichts. Kurz darauf, in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar, zündeten noch unbekannte Täter den Lagerraum an. Ein Übergreifen des Feuers auf die Halfpipe war nicht möglich. Der Schuppen wurde jedoch zerstört. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Insgesamt entstand durch die Attacken ein Schaden, der sich auf rund 2.000 Euro beläuft. Darüber hinaus stellte die Polizei kleinere Vergehen wie Eierwürfe fest. Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich zu melden.

