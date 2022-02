Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen/Mühlacker: 33-Jähriger leistet Widerstand nach Alkoholfahrt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 33-jähriger BMW-Fahrer verantworten, der am Mittwochabend zunächst zwischen Großsachsenheim und Oberriexingen auffiel. Der Mann war gegen 21:50 Uhr auf der Landesstraße 1141 mit vermeintlich überhöhter Geschwindigkeit aus Fahrtrichtung Großsachsenheim kommend unterwegs. Dies erregte die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz. Nachdem der 33-Jährige die Anhalteversuche der Beamten zunächst ignorierte und weiterhin mit sehr hoher Geschwindigkeit fuhr, konnte er in der Hauptstraße in Oberriexingen im Bereich der Bushaltestelle Mühlstraße schließlich kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich erste Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung, die sich durch einen Atemalkoholtest bestätigen ließ. Der BMW-Fahrer sollte sich anschließend in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, wogegen er sich jedoch vehement wehrte. Da unter diesen Umständen eine Blutentnahme im Krankenhaus nicht möglich war, wurde ein Vertragsarzt hinzugezogen, welcher den Eingriff beim nahegelegenen Polizeirevier Mühlacker (Polizeipräsidium Pforzheim) durchführen sollte. Auch hier wehrte sich der Mann durch Treten und Aufbäumen gegen die Maßnahme, die letztlich unter Anwendung von unmittelbarem Zwang durchgeführt wurde. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde darüber hinaus beschlagnahmt

