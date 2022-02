Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Diebstahl einer Rüttelplatte an der Bielefelder Straße

Osnabrück (ots)

Von einer öffentlichen Baustelle an der Bielefelder Straße in Bad Laer wurde zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.20 Uhr eine Rüttelplatte entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts ist die Baumaschine vermutlich mit einem Transportfahrzeug von der Baustelle, welche sich auf Höhe eines Blumengeschäfts und eines chinesischen Restaurants befindet, entwendet worden. Hinweise auf die Täter, Tat oder ein mögliches Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell