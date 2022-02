Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Polizei kommt auf Verkehrsunfall mit Trunkenheit zu

Wallenhorst (ots)

Gegen 03 Uhr bestreifte die Polizei Bramsche am Mittwochmorgen die Moorbachstraße in Wallenhorst. Dort stießen die Beamten auf einen verunfallten Pkw, der nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen war. Die 29-jährige Fahrzeugführerin aus Lotte berichtete den Beamten, dass sie zuvor einem Reh ausgewichen sei. Die Frau blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Ob tatsächlich ein Wildtier die Fahrbahn querte oder ein Atemalkoholwert von mehr als 1,0 Promille zu dem Unfall führte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls wurden der Frau mehrere Blutproben entnommen und ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

