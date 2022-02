Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Unkel (ots)

Am Mittwochmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Unkel durch. Insgesamt wurden drei Verstöße wegen mangelnder Sicherung von Kindern festgestellt, die als Ordnungswidrigkeiten geahndet wurden.

