Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Seniorin

Recklinghausen (ots)

Am Samstag gegen 13:30 Uhr wollte eine 87-jährige Fußgängerin aus Marl die Fahrbahn im Bereich Schillerstraße/Uhlandstraße überqueren. Eine unbekannte Autofahrerin wollte von der Uhlandstraße nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Dabei fuhr sie die 87-Jährige an. Die Frau stürzt und verletzt sich leicht. Die Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Ein Rettungswagen transportierte die Frau in ein Krankenhaus.

Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Die Fahrerin konnte lediglich als 40 - 45 Jahre alt mit einem fülligen Gesicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

