Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bettenfachgeschäft in Fledder

Osnabrück (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Mittwoch eine beschädigte Fensterscheibe an einem Fachgeschäft für Betten an der Hannoverschen Straße. Unweit der Westfälischen Straße verschafften sich unbekannte Täter über die zunächst gewaltsam beschädigte Scheibe Zugang in den Verkaufsraum und entwendeten sowohl Matratzen als auch ganze Schlafsysteme. Aufgrund der Größe des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Einbrecher dieses mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportieren. Die Ermittler bitten um Hinweise auf die Tat, welche sich im Tatzeitraum von Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) bis Mittwochmorgen (03.20Uhr) ereignete, unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

