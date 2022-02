Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Pkw kommt von Fahrbahn ab - eine Leichtverletzte

Ankum (ots)

Am Dienstagmittag befuhr eine 41-jährige Frau die Bersenbrücker Straße (B214) zwischen Bersenbrück und Ankum. In der letzten Linkskurve vor der geschlossenen Ort geriet die Voltlagerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie lenkte daraufhin so stark gegen, dass sie anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr VW Fox überschlug sich und kam anschließend auf Bahnschienen zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, sie verzichtete aber auf einen Transport ins Krankenhaus. Der verunfallte Pkw erlitt einen Totalschaden und wurde von einem Abschlepper geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell