Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Mountainbike und Werkzeug aus Garage im Birkhahnweg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr am Samstagabend wurde in eine Garage am Birkhahnweg eingebrochen. Die Täter machten sich im freizugänglichen Hinterhof gegenüber der Einmündung zum Drosselweg am verschlossenen Garagentor zu schaffen und öffneten dieses auf gewaltsame Art und Weise. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten ein rot-schwarzes Mountainbike sowie diverses Werkzeug. Der Umfang des Diebesguts lässt darauf schließen, dass dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei in Bad Laer bittet um Hinweise zu Beobachtungen, einem möglichen Transportfahrzeugs oder den Verbleib des Diebesguts unter 05424/644500 oder 05421/921390

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell