POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kindertagesstätte am Blumenhaller Weg

Osnabrück (ots)

Am Wochenende machten sich zwischen Freitagnachmittag (16.00 Uhr) und Montagmorgen (06.20 Uhr) unbekannte Täter an einem Kindergarten im Blumenhaller Weg zu schaffen. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten sie in die Räumlichkeiten unweit des Hellernscher Wegs und durchsuchten diese. Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise verließen die Einbrecher den Tatort über den Haupteingang. Die Ermittler erbitten Hinweise auf mögliche verdächtige Geräusche oder Beobachtungen unter 0541/327-3203 oder -2115.

