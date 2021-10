Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafeln entwendet

Bechstedt-Wagd / Ilmkreis (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag zum Samstag beide Kennzeichentafeln eines Pkw Mercedes. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt in der Egstedter Straße in Bechstedt-Wagd abgestellt. Als der Besitzer gegen 01:30 Uhr an seinen Pkw zurück kam, stellte er fest, dass beide Kennzeichen inkl. Kennzeichentafeln demontiert und entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 70,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0253968/2021 zu melden. (dl)

