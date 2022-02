Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mercedes-Benz an der Luisenstraße erheblich beschädigt

Osnabrück (ots)

Ein an der Luisenstraße geparkter schwarzer Mercedes-Benz wurde in der Nacht zu Montag, zwischen 23.30 Uhr und 08.20 Uhr, durch unbekannte Personen beschädigt. Das Fahrzeug war auf Höhe der Hausnummer 6, unweit der Alten Poststraße geparkt. Neben zahlreichen Lackkratzern auf dem gesamten Fahrzeug, wurde der Auspuff gelockert und der hintere rechte Türgriff abgerissen. Die Polizei in Osnabrück bittet um Zeugenhinweise unter 0541/327-3203 oder -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell