Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unbekannte beschädigen Scheibe an Rathaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagabend (19.20 Uhr) bis Dienstagmorgen (07.25 Uhr) wurde am Rathaus in Quakenbrück ein Fenster beschädigt. Dieses zeigt in Richtung "Lange Straße" und ging vermutlich bei einem Einbruchsversuch zu Bruch. Ob sich eine Person im Gebäude aufgehalten und eventuell Diebesgut an sich genommen hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760 oder 05439/9690 entgegen.

