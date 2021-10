Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Witterungsbedingte Unfälle im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Vorpommern-Greifswald (ots)

Aufgrund schwerer, teils orkanartige Sturmböen sind heute (Stand: 21.10.2021, 12:40 Uhr) Polizei- und Rettungskräfte vermehrt zu Einsätzen gerufen worden. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind in den meisten Fällen Bäume auf die Straßen und Wege gestürzt oder drohten umzustürzen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, der Straßenmeistereien und der Polizei sind den eingehenden Meldungen schnellstmöglich nachgegangen, haben gemeinsam Maßnahmen getroffen, Unfallstellen abgesichert, Gefahren beseitigt und herabgefallene Äste sowie umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt, sodass der Verkehrsfluss wieder hergestellt werden konnte.

Insgesamt sind in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg sowie in den Polizeidienststellen 15 polizeirelevante Ereignisse im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet worden. Die meisten Einsätze (9) erfolgten in der Zeit von 09:00 bis 10:00 Uhr. In elf Fällen sind Bäume oder Äste auf die Fahrbahn gestürzt oder drohten auf die Fahrbahn zu stürzen und mussten beseitigt werden.

In einem Fall ist ein Motorradfahrer auf der K67 von Strasburg in Richtung Friedland unterwegs gewesen, als ihm am Ortseingang von Neuensund mehrere Äste entgegenflogen und er dadurch stürzte. Nur wenige Augenblicke später kippte ein Baum hinter dem Fahrer auf die Fahrbahn. Der 19-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) wurde durch den Sturz leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Straßenmeisterei beseitigte den Baum, sodass die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

In einem anderen Fall auf der B110 Höhe Stolpe an der Peene ist ein Transporter Mercedes-Benz mit Anhänger unterwegs gewesen, als der Anhänger aufgrund der starken Winde plötzlich umkippte. Der Anhänger konnte wieder aufgerichtet werden. Es entstand kein Schaden.

