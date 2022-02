Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 13:15 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Georgsmarienhütte am Dienstag die Wellendorfer Straße in Richtung Wellendorf. Auf dem Abschnitt zwischen Am Piepenbrink und Brandsfeld bremste ein vor der Frau fahrender VW Transporter verkehrsbedingt ab. Dies übersah die Frau und fuhr dem VW mit ihrem Opel Corsa hinten auf. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Transporterfahrer, ein Mann aus Georgsmarienhütte, kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon.

