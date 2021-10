Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingenl: Display einer Paketbox entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag wurden das Display und die Steuerung einer Paketbox in der Mirander Straße in Korntal entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von knapp 600 Euro. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 8399020, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

