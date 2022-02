Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Katalysatorendiebstahl - Verdächtige angetroffen

Osnabrück (ots)

Gegen 03:55 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin am Mittwoch verdächtige Geräusche einer Flex aus der Spichernstraße. Aufgrund der guten Beschreibung gelang es der Polizei, im Nahbereich ein verdächtiges Fahrzeug zu stellen. In dem silbernen VW wurden vier Männer aus Bad Rothenfelde angetroffen und vorläufig festgenommen. Im Pkw wurden unterschiedliche Werkzeuge wie eine Säbelsäge und ein Wagenheber gefunden, daneben ein Fahrzeugkatalysator mit frischen Abtrennspuren. Bei den Männern und im Pkw wurden mehrere Smartphones beschlagnahmt. Der Pkw wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Am Mittwochvormittag wurde dann eine Wohnung in Bad Rothenfelde durchsucht. Der Zentrale Kriminaldienst in Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannt ist bislang, wo der beschlagnahmte Katalysator entwendet wurde, in der Spichernstraße konnte in der Nacht kein Pkw ohne Katalysator ausgemacht werden. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise unter 0541/327-3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell