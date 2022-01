Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Vandalismus an Holzfiguren der Bürgerinitiative "Lebenswertes Lingenfeld"

Lingenfeld (ots)

Am Samstagnachmittag wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an den Holzfiguren gemeldet, welche die Bürgerinitiative "Lebenswertes Lingenfeld" aufgestellt hat. Durch diese sollen die Verkehrsteilnehmer auf die seit kurzem geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in den Staßen Germersheimer, der Haupt- und der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld hingewiesen werden. Die Täter wurden bereits vor einer Woche beobachtet und konnten von der Tatausführung abgebracht werden. Der Zeuge gab an, dass es sich hierbei um mehrere junge Männer gehandelt habe, die aus einem schwarzen PKW ausgestiegen seien und sich an den Figuren zu schaffen machten.

