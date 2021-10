Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein, alkoholisiert und berauscht durch Crossen gerast

Crossen an der Elster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Unfall in der Ortslage Crossen an der Elster bekannt. Hierbei kollidierte der 23-jähriger mit seinem nicht zugelassenen BMW mit einer Grundstücksmauer. Der Fahrer war mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in eine Doppelkurve gefahren und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 23-Jährige verließ zunächst pflichtwidrig den Unfallort, kehrte aber kurze Zeit später zurück. Zusätzlich zur rasanten Fahrweise kam, dass der 23-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Nach einer durchgeführten Blutentnahme im nächstgelegenen Krankenhaus, sieht sich der BMW-Fahrer nun mit mehreren Ermittlungsverfahren konfrontiert.

