Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Zeugen nach Unfall auf der K 1653 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 18.00 Uhr einen Unfall auf der Kreisstraße 1653 zwischen Eberdingen-Hochdorf und Hemmingen beobachtet haben. Eine 36 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kam auf der Strecke in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs der K 1653 und 1654 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechtsseitig verlaufenden Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Möglicherweise war ein weiterer bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker am Unfall beteiligt. Der genaue Unfallhergang steht derzeit jedoch noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell