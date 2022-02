Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Farbschmierereien

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 19:00 Uhr und Mittwoch 19:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter eine Hinweistafel der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz in der Köszeger Straße unweit der Radtrasse. Die Täter benutzten weiße Farbe. Die Schmierereien sind unleserlich. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

