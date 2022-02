Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen PKW, der am Donnerstag gegen 08:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und -Feuerbach die Spur wechselte, vermutlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 47 Jahre alter LKW-Fahrer war auf dem Verflechtungsstreifen, der die beiden Anschlussstellen direkt miteinander verbindet, unterwegs. Der Unbekannte wechselte im weiteren Verlauf vom rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn auf den Verflechtungsstreifen. Der LKW-Fahrer musste in der Folge stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der schwarze PKW, der voll besetzt gewesen sein soll, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, Tel. 0711 6869-0.

