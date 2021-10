Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Teures Pedelec vor den Augen des Eigentümers gestohlen

Speyer (ots)

Am 13.10.2021 zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr besuche ein 77-jähriger Mann einen Bekannten in der Conrad-Hist-Straße und hatte sein Pedelec in Sichtweite abgestellt. Diese Gelegenheit nutzten zwei Jugendliche, um sein unverschlossenes Pedelec zu entwenden. Dabei handelt es sich um ein Kettler Quadriga CX 10 in der Farbe schwarz im Wert von ca. 3.200 Euro. Ein Täter hatte rot-blonde Haare, eine dicke Brille, trug eine schwarze Steppjacke und blaue Jeans.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Pedelecs oder zu dem bzw. den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell