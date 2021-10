Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeibeamte unflätig bedroht und beleidigt

Speyer (ots)

Am 13.10.2021 wurde die Polizei Speyer durch ein Amtsgericht um Vorführung eines Prozessbeteiligten ersucht, welcher zu Hauptverhandlung nicht erschienen war. Der 21-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wurde durch Polizeibeamte gegen 07:15 Uhr in Hanhofen angetroffen und anschließend beim ersuchenden Amtsgericht vorgeführt. Allerdings äußerte der junge Mann seinen Unmut, so früh geweckt worden zu sein. Während der Verbringung zeigte er sich aufbrausend und aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten fortwährend, u.a. als "Vollidioten" und "Polizistenschweine". Weiterhin benutzte er weniger zitierfähige Kraftausdrücke und drohte die Anwendung körperlicher Gewalt an, sodass er gefesselt werden musste. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

