Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Schifferstadt (ots)

Eine 50-jährige PKW-Fahrerin befuhr am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, die Ernst-von-Gagern-Straße in Richtung Salierstraße. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersieht die Fahrerin einen von links kommenden, bevorrechtigten 57-jährigen PKW-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.500 Euro. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

