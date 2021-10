Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots)

In der Zeit vom 11.10.2021, 17:30 Uhr, bis zum 12.10.2021, 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Remlingstraße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell