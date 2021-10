Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr am gestrigen Morgen, gegen 07:20 Uhr, die Friedhofstraße und überfuhr hierbei einen auf der Fahrbahn befindlichen, ungesicherten Sandhaufen einer Baustelle. Hierdurch entstand am PKW ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Laut Anwohnern sei der Sandhaufen zuvor mit Absperrgittern abgesichert gewesen. In der Nacht hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche seitens der Straße. Schlussendlich konnte eine zu der Baustelle gehörende Warnbake in der Lessingstraße aufgefunden werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben Unbekannte, vermutlich in der Nacht vom 10.10.2021 auf den 11.10.2021, die Absicherung der Baustelle vorsätzlich entfernt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

