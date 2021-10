Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Illegale Veränderungen an PKW

Dudenhofen (ots)

Am 11.10.2021 gegen 18:35 Uhr wurde in der Neustadter Straße in Dudenhofen der optisch veränderte BMW eines 27-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden eine geänderte Rad-Reifen-Kombination, eine geänderte Auspuffanlage sowie ein nachgerüstetes Gewinde-Fahrwerk festgestellt. Keine der Änderungen war durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen abgenommen, obwohl es einer Abnahme aller Änderungen in Kombination bedurft hätte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Auspuffanlage des PKW infolge einer Entnahme von Dämmmaterial erheblich lauter war als der in den Fahrzeugdokumenten eingetragene Wert erlaubte. Somit war die Betriebserlaubnis erloschen und dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt ausschließlich zum Zweck der Mängelbehebung und Vorführung des PKW bei der nächsten amtlichen Prüfstelle gestattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell