Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Speyer (ots)

Am 12.10.2021 um 15:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rheinauen mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Norden und missachtete an der Einmündung zum Alten Postweg das Rotlicht einer Ampel. Eine 56-jährige Frau aus Speyer bog in diesem Moment aus dem Alten Postweg nach links in die Wormser Landstraße ein. Die beiden PKW kollidierten seitlich miteinander. Verletzt wurde niemand. An beiden PKW entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Gegen den 79-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell